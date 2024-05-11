İnkılap Rehberi: Kürt toplumu bizdendir

Tahran, IRNA - IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul eden İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamaney, "İster İran'da ister Irak'ta olsun, Kürt toplumuyla kendimiz arasında diğer tüm uluslardan daha yakın bir ilişki görüyoruz. Onlar bizdendir." ifadelerini kullandı.

İran'da haftalık yayınlanan "Hatt-ı Hizbullah" dergisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Tahran ziyareti kapsamında 6 Mayıs'ta İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamaney ile gerçekleştirdiği görüşmenin bazı detaylarını açıkladı. İslam İnkılabı Rehberi bu görüşmede İran halkıyla Kürtler arasındaki yakın ilişkiye vurgu yapararak, Sayın Barzani'ye hitaben "İster İran'da ister Irak'ta olsun, Kürt toplumuyla kendimiz arasında diğer tüm uluslardan daha yakın bir ilişki görüyoruz. Onlar bizdendir." dedi.