Reisi: İran'da demokrasi sözde değil eylemde hayata geçiyor

Meclis seçimlerinin ikinci turu için oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi, halkın oylarıyla belirlenen zamanda İslam Konseyi'nin oluşturulacağını ve güçlü bir parlamentonun oluşacağını umduğunu belirterek "Güçlü bir parlamento ülkenin ihtiyaç duyduğu yasaları çıkarabilir, ülke için güçlü bir raylara sahip olabilir. Güçlü bir parlamento ve güçlü bir hükümet güçlü bir İran yaratabilir." dedi.

Oyunu kullanmak üzere Sahib Al-Zaman Camii'ne gelen Cumhurbaşkanı, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada" Güvenli, sağlıklı ve katılımcı bir seçim yapılıyor.

İran İslam Cumhuriyeti'nin onurlarından biri de sistemimizin halkın oylarına ve görüşlerine dayanmasıdır ve bu ülkedeki tüm kurumların oluşumu halkın oyuna dayanmaktadır. Bazıları demokrasi varmış gibi davranıp halkın oylarından bahsediyor ama İslam Cumhuriyeti sistemi işliyor." ifadelerini kullandı.

Reisi açıklamalarının devamında" Düşmanların kinlerinin sebebi, İslam sisteminin halkın oy ve iradesine dayalı olduğunu görmeleridir. Umuyorum ki halkın oyu ile belirlenen zamanda İslam Şurası kurulacak ve güçlü bir parlamento oluşacaktır." dedi.