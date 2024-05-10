10 May 2024 16:53
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News ID: 85472360
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Saraya el- Kudüs, Siyonist rejime ait Sky Lark İHA'sını avladı

10 May 2024 16:53
News ID: 85472360
Saraya el- Kudüs, Siyonist rejime ait Sky Lark İHA'sını avladı

Tahran, İRNA - Kudüs Tugayları, Siyonist insansız hava aracı Sky Lark'ın kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

El Cezire'de yer alan habere göre, Filistin İslami Cihad hareketinin askeri kanadı Saraya el-Kudüs  Tugayları yaptığı açıklama ile,  Gazze'nin güneyindeki Refah'ta Siyonist Skylark insansız hava aracının kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

İslami Cihad'ın askeri kolu da düşman askerlerinin ve teçhizatlarının Al-Zeytun'daki  Moon Light bölgesindeki toplanma yerlerini hedef aldığını ve aynı şekilde Bu tabur aynı zamanda RPG ile El Bedir camisi yakınlarındaki Siyonist Merkava tankını imha ettiğini duyurdu 

Öte yandan Mescid-i Aksa Şehitleri Tugayları da Siyonistlere ait bir askeri aracın imha edildiğini duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadın İzzedin El Kassam Tugayları da birkaç saat önce Refah şehrinde bir Siyonist personel taşıyıcıyı hedef aldıklarını açıklamıştı.

Kassam, Refah'ın doğusunda bulunan ve Siyonist askerlerin kaldığı El Deva Camii yakınındaki bir binayı da hedef aldığını, bunun sonucunda tüm bu askerlerin öldürüldüğünü ve yaralandığını aynı şekilde, Refah'ın doğusunda bir grup Siyonist askeri patlayıcılı bir pusuda tuzağa düşürdüğünü ve hepsinin öldürüldüğünü ve yaralandığını doğruladı.

Bunun yanı sıra Kassam Tugayları, Refah'ın doğusundaki Saad Sayel bölgesinde 2 Siyonist tankını El Yasin 105 roketleri ve diğer silahlarla imha ettiğini ve Refah'ta bir grup Siyonist piyadeyi RPG'lerle hedef alarak hepsini öldürüp yaraladıklarını duyurdu.

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