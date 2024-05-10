10 May 2024 15:00
Journalist ID: 5446
News ID: 85472261
T T
1 Persons

Ekler

Refah'a yönelik  Siyonist rejim saldırıları devam ediyor

10 May 2024 15:00
News ID: 85472261
Refah'a yönelik  Siyonist rejim saldırıları devam ediyor

Tahran, İRNA - Haber kaynakları, Siyonist rejimin Refah kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam ettiğini bildiriyor. Alınan bilgilere göre, bu saldırılar sonucunda çok sayıda Filistinli sivil şehit oldu veya yaralandı.

 Siyonist işgal güçleri bu sabah Refah'ın doğusundaki konutları ve  Gazze'deki Nuseyrat  kampının kuzey ve batı bölgelerini bombaladı.

Siyonistler ayrıca, Han Yunus'un doğusundaki Absan bölgesinde Kadıh ailesine ait evin bombalamaları sonucu, bu aileden 8 kişi şehit oldu.

Gazze'nin kuzeyindeki El-Zerka bölgesine düzenlenen Siyonist bombardımanında çok sayıda El-Dada ailesi de yaralandı.

Aynı şekilde Gazze'de Abdul Al ailesinin Elimuk Caddesi'ndeki evinin bombalanması sonucu çok sayıda kişi şehit oldu ve yaralandı.

İşgalci güçler, Gazze şehrinin güneyindeki El Zeytun mahallesindeki Ali Camisi bölgesinde bulunan bir yerleşim yerine de saldırı düzenledi.

Siyonist rejim güçleri, Refah kapısının batısında yer alan Salam bölgesine saldırı başlattı.

Refah'ın doğusundaki Al-Şuka belediyesi ve Abu Halava bölgesi de ağır topçu saldırıları altına alındı.

1 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .