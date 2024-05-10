Refah'a yönelik  Siyonist rejim saldırıları devam ediyor

Siyonist işgal güçleri bu sabah Refah'ın doğusundaki konutları ve Gazze'deki Nuseyrat kampının kuzey ve batı bölgelerini bombaladı.

Siyonistler ayrıca, Han Yunus'un doğusundaki Absan bölgesinde Kadıh ailesine ait evin bombalamaları sonucu, bu aileden 8 kişi şehit oldu.

Gazze'nin kuzeyindeki El-Zerka bölgesine düzenlenen Siyonist bombardımanında çok sayıda El-Dada ailesi de yaralandı.

Aynı şekilde Gazze'de Abdul Al ailesinin Elimuk Caddesi'ndeki evinin bombalanması sonucu çok sayıda kişi şehit oldu ve yaralandı.

İşgalci güçler, Gazze şehrinin güneyindeki El Zeytun mahallesindeki Ali Camisi bölgesinde bulunan bir yerleşim yerine de saldırı düzenledi.

Siyonist rejim güçleri, Refah kapısının batısında yer alan Salam bölgesine saldırı başlattı.

Refah'ın doğusundaki Al-Şuka belediyesi ve Abu Halava bölgesi de ağır topçu saldırıları altına alındı.