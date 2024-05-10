10 May 2024 11:32
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News ID: 85472007
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Türkiye'nin Siyonist rejimle ticari ilişkilerini kesmesi neden önemli?

10 May 2024 11:32
News ID: 85472007
Türkiye'nin Siyonist rejimle ticari ilişkilerini kesmesi neden önemli?

Tahran, İRNA - Reuters'te yer alan habere göre Türkiye geçtiğimiz cuma günü İsrail rejimi ile tüm ticari faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi.

Türkiye yaptığı açıklamada, Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanana kadar İsrail ile yıllık  milyar dolarlık ticaretine devam etmeyecek. İsrail büyük ticari ortağı olan Türkiye tüm ticari ilişkilerini kesen ilk ülke oldu.

New York Times'ın haberine göre, BM istatistiklerine verilerine göre Türkiye geçen yıl İsrail ile  5,4 milyar dolar ihracat, 1,64 milyar dolar da ithalat yaptı. Ekonomik Karmaşıklık Gözlemevi'nin (OEC) raporuna göre Türkiye, Çin, Amerika ve Almanya'nın ardından İsrail'e mal sağlayan dördüncü ülke oldu. (2023 raporu)

Türkiye'nin Siyonist rejimle ticari ilişkilerini kesmesi neden önemli?

Türkiye daha önce bu yıl 9 Nisan'da aralarında çimento ve akaryakıtın da bulunduğu 54 önemli ürünün İsrail'e ihracatını yasaklamıştı. Yani ticari ilişkilerin tamamen askıya alınması Türkiye'nin Filistin'e destek yolunda attığı ilk adım oldu.
Türk ihracatçılar, önümüzdeki birkaç ay içinde İsrail ile ticaret yeniden başlamadığı takdirde yıl sonu ihracat hedeflerini 267 milyar dolardan 260 milyar dolara düşürmek zorunda kalacaklarını belirtti.

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