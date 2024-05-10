Emir Abdullahiyan: Avrupa, Filistin meselesinde adalet feryadını yükseltmeli

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Günü münasebetiyle sosyal medya platformu üzerinden paylaşımda bulundu.

Emir Abdullahiyan paylaşımında" 2024 Avrupa Günü vesilesiyle, birlik, barış ve müreffeh bir Avrupa umuduyla Avrupa'da bu günü kutlayan herkesi tebrik ediyorum. Bu özel günde, Avrupa'nın barışı ve refahı için çalışan herkesin dünya barışını ve güvenliğini düşünmesi gerekiyor. Gazze'de yaşananlar insanlık vicdanı üzerinde ağır bir yüktür ve Avrupalıların uğruna çaba harcadıklarını iddia ettikleri haysiyet ve insan hakları gibi değerlerin meşruiyeti açısından ciddi bir sınavdır." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımın devamında" Avrupa, Filistin meselesinde adalet feryadını yükseltmeli." ifadelerini kullanan Emir Abdullahiyan" İran, Avrupa ile ortak çıkarlar ve dünya barışı ve güvenliği için saygı, yapıcı diyalog ve işbirliğine dayalı olarak çalışmaya ve etkileşime devam etmeye hazırdır." dedi.