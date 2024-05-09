9 May 2024 18:32
Journalist ID: 5556
News ID: 85471563
T T
0 Persons

Ekler

Irak direnişinden İsrail üssüne İHA'lı saldırı

9 May 2024 18:32
News ID: 85471563
Irak direnişinden İsrail üssüne İHA'lı saldırı

Tahran, İRNA - Irak İslami Direnişi bugün işgal altındaki Filistin'in güneyindeki Siyonist rejim üssüne insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

El Cezire'nin aktardığına göre, Irak İslami Direnişi yayınladığı yazılı bir açıklamada, bugün sabahın erken saatlerinde Siyonist rejimin Beerşeba'daki Navatim üssünü hedef aldığını duyurdu.

Saldırının çok sayıda insansız hava aracıyla gerçekleştirildiği açıklandı.

Irak direnişi açıklamasının devamında, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığı duruncaya kadar işgal altındaki topraklardaki hayati hedeflere yönelik operasyonların sürdürüleceğini vurguladı.

Irak direnişi Gazze halkına desteğini her zaman vurgulamış ve işgalcilere yönelik saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .