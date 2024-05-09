Irak direnişinden İsrail üssüne İHA'lı saldırı

El Cezire'nin aktardığına göre, Irak İslami Direnişi yayınladığı yazılı bir açıklamada, bugün sabahın erken saatlerinde Siyonist rejimin Beerşeba'daki Navatim üssünü hedef aldığını duyurdu.
Saldırının çok sayıda insansız hava aracıyla gerçekleştirildiği açıklandı.
Irak direnişi açıklamasının devamında, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığı duruncaya kadar işgal altındaki topraklardaki hayati hedeflere yönelik operasyonların sürdürüleceğini vurguladı.
Irak direnişi Gazze halkına desteğini her zaman vurgulamış ve işgalcilere yönelik saldırılarını yoğunlaştırmıştı.
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