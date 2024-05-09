9 May 2024 17:24
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News ID: 85471519
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İran: ABD ve Avrupa vatandaşlarının temel haklarını savaş suçlularına sattı

9 May 2024 17:24
News ID: 85471519
İran: ABD ve Avrupa vatandaşlarının temel haklarını savaş suçlularına sattı

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde Gazze ile dayanışma amacıyla başlatılan öğrenci hareketlerinin şiddetle bastırılmasına tepki göstererek, “Siyonist rejimi kayıtsız şartsız destekleme taahhüdünün ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin insan hakları taahhütünden üstün olduğu açıktır” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD ve Avrupa'da Siyonist rejimin savaş suçlarına karşı öğrenci hareketleri şiddetli ve acımasız bir şekilde bastırılmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kenani paylaşımının devamında "Siyonist rejimi kayıtsız şartsız destekleme yükümlülüğünün ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin insan hakları yükümlülüklerinden üstün olduğu açıktır. Bundan sonra dünya kamuoyu ABD ve Avrupa’nın insan haklarına dair sahte sloganlara değer vermiyor, çünkü onlar sadece insan haklarını değil, vatandaşlarının temel haklarını da bazı savaş suçlularına ucuz fiyata satmışlar." ifadeleri yer aldı.

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