İran: ABD ve Avrupa vatandaşlarının temel haklarını savaş suçlularına sattı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD ve Avrupa'da Siyonist rejimin savaş suçlarına karşı öğrenci hareketleri şiddetli ve acımasız bir şekilde bastırılmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kenani paylaşımının devamında "Siyonist rejimi kayıtsız şartsız destekleme yükümlülüğünün ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin insan hakları yükümlülüklerinden üstün olduğu açıktır. Bundan sonra dünya kamuoyu ABD ve Avrupa’nın insan haklarına dair sahte sloganlara değer vermiyor, çünkü onlar sadece insan haklarını değil, vatandaşlarının temel haklarını da bazı savaş suçlularına ucuz fiyata satmışlar." ifadeleri yer aldı.