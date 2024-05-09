Emir Abdullahiyan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde, Siyonist rejimin Gazze’deki soykırımını sona erdirme çabalarından dolayı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni takdir ederek, “İran, İsrail rejiminin Gazze'ye karşı savaşta işlediği suçlar başta olmak üzere bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi yönündeki çabalarını sürdürüyor” dedi.

Emir Abdullahiyan, “ABD'nin, Netanyahu'ya ateşkesi kabul etmesi için baskı yapmak yerine Refah'ta yeni suçlar işleme konusunda bu rejime eşlik etmesi durumunda, savaşın destekçileri için ağır sonuçları olacaktır.” uyarısında bulundu.

Hamas'ın savaşı durdurma önerisine onayını desteklediklerini belirten Emir Abdullahiyan, “Siyonist rejim, terör ve soykırım politikasının devamında Refah ve Karem Ebu Salem geçişini kapatarak bölgede yeni bir insani felaket yaratmaya ve savaşın durdurulması için uluslararası çabaları sonuçsuz bırakmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

Bakan Emir Abdullahiyan, Siyonist rejimin bu tehlikeli yaklaşımının devamı konusunda uyarıda bulunarak, özellikle BM’den İsrail rejimine yönelik baskıların artırılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, bölgede barış ve güvenliğin sağlanmaso için İran’ın eylemlerini ve tutumunu tadir ederek, “Birleşmiş Milletler ateşkes sağlanması ve savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesi için kararlı tutumunu vurguluyor” dedi.

Guterres, “Gazze ve bölgede ateşkes sağlanması ve savaşın derhal sona erdirilmesi ve özellikle Refah kapısı ile diğer geçişlerin açılması için İsrail'e baskı uygulama ve ABD ve diğer etkili ülkelerle aktif istişarede bulunma sürecini sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.