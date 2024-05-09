İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, El Cezire'ye verdiği röportajda, “Nükleer bomba üretme gibi bir kararımız yok ama İran'ın varlığına yönelik tehdit karşısında nükleer doktrinimizi değiştirmek zorunda kalacağız” dedi.

Harrazi, “Son zamanlarda İranlı askeri yetkililer de, İsrail rejiminin nükleer tesislere saldırı niyetinde olması halinde İran'ın nükleer doktrin ve politikalarını gözden geçirmesinin muhtemel olduğunu duryurmuştur” ifadelerini kullandı.

İki devletli planın hayata geçirilmesi ihtimalini reddeden Harrazi, “ABD İsrail rejimine baskı yapmak istiyorsa öncelikle bu rejime silah sevkiyatını durdurması gerekiyor. Bir yandan İsrail rejimine silah ve mali destek sağlaması diğer yandan ise propaganda yaparak Gazze'deki savaşa çözüm bulmak istemesi çok anlamsız” diye konuştu.