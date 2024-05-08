Guardian: Filistin yanlısı öğrenci protestoları Avrupa'da yayılıyor

Bu İngiliz gazetesinde yer alan haberde "Gazze savaşı nedeniyle İsrail ile üniversite ilişkilerinin kesilmesini talep eden Filistin yanlısı öğrencilerin gösterileri ABD'den sonra tüm Avrupa'ya yayıldı." ifadelerini, kullandı.

Medyada yer alan haberlere göre, Avrupa'nın farklı şehirlerindeki üniversite öğrencilerinin, Amerikan üniversitelerinde devam eden gösterilerden esinlenerek üniversitelerin farklı yerlerini işgal ettiklerini ve üniversitelerinin İsrail kurumlarıyla işbirliğinin sona erdirilmesini talep ettiklerini gösterdiğini aktarıyor.

Hollanda'da polis, Amsterdam Üniversitesi kampüsünde protestocuların çadırlarına düzenlenen şiddetli saldırıların ardından 169 kişiyi tutukladığını açıkladı. Otrecht ve Delft üniversitelerinin öğrencilerinin de Filistin'e destek amacıyla protesto gösterisi yaptığı bildiriliyor.

Doğu Almanya'daki Leipzig Üniversitesi de yaptığı açıklamada 50 ila 60 protestocu öğrencinin Salı günü öğleden sonra bir konferans salonunu işgal ettiğini ve üzerinde "Soykırıma Karşı Üniversite İşgali" yazılı pankartlar taşıdıklarını belirtti.

Edinilen bilgiye göre bu üniversitedeki protestocular amfilerin kapılarını kapattı ve üniversite kampüsünde çadır kurdu.

Daha önce de Berlin Üniversitesi'nde 80 protestocunun üniversite kampüsünde çadır kurmasının ardından polis müdahale ederek kampları dağıtmıştı.

Fransa'da da Paris polisi Salı günü ünlü "Science Pau" üniversitesine iki kez müdahale etti. Paris savcısının ifadesine göre polis bu gösteriye katılan iki kişiyi gözaltına aldı.

Polis kaynakları, polisin üniversitenin amfitiyatrosunu işgal eden yaklaşık 100 öğrenciyi dağıtmak için Salı akşamı Sorbonne Üniversitesi'ne müdahale ettiğini duyurdu.

Cenevre'deki Lozan ve Zürih üniversiteleri de Filistin destekçilerinin protestolarına sahne oldu. Lozan Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, protestocuların istediği gibi İsrail üniversiteleri ve kurumlarıyla bağların kesilmesine gerek olmadığı belirtildi.

Avusturya'da geçen Perşembe günü sonlarında yüzlerce protestocu Viyana Üniversitesi kampüsünde çadır kurarak protesto pankartları açtı.

Belçika'nın Gent Üniversitesi'nde öğrenciler, İsrail üniversiteleriyle ilişkilerin kesilmesi gerektiğini belirterek, protesto gösterisi düzenledi.

Geçtiğimiz haftalarda aralarında İrlanda, Finlandiya, Danimarka, İtalya, İspanya ve İngiltere'nin de bulunduğu Avrupa ülkelerinin üniversitelerinde çadır kuran ve protesto pankartları taşıyan öğrenciler, Gazze'de ateşkes ve İsrail üniversiteleriyle bağlantıların kesilmesi çağrısında bulunmuştu.