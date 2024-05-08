8 May 2024 11:43
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News ID: 85470001
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Reisi: Biri İran'ın karşısında durmak isterse, biz de güçlü bir şekilde onun karşısında dururuz

8 May 2024 11:43
News ID: 85470001
Reisi: Biri İran'ın karşısında durmak isterse, biz de güçlü bir şekilde onun karşısında dururuz

Tahran, İRNA - Cumhurbaşkanı Reisi : Biri İran İslam Cumhuriyeti karşısında durmak isterse, biz de tüm gücümüzle onun karşısında dururuz, eğer dost olmak isterse biz de onunla dost oluruz.

Salı gecesi canlı yayınla halka konuşan Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi'nin konuşmasından başlıklar : 

Konuşmasında Filistin'deki duruma değinen Reisi "Gazze aydınlığın, direniş ve tahammülün, sabrın ve Allah sevgisinin tecellisidir. Dünyadaki tüm siyasi uzmanlara göre bu alanın kazananı direnişçi Filistin halkı, kaybeden ise Siyonist rejim ve destekçileridir." ifadelerini kullandı. 

Siyonist rejimin İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne saldırısına dikkat çeken Cumhurbaşkanı" Tüm uluslararası yasa ve düzenlemelere aykırı bir eylem. Bunun üzerine İslam Devrimi lideri Siyonist rejimin cezalandırılacağını duyurdu ve bu duyuryu savaşçılarımız tarafından yerine getirildi. Gerçek Vaat operasyonu, güçlü bir İran'ın ülkeden savaşın gölgesini kaldırabileceğini ve askeri seçeneği masadan kaldırabileceğini kanıtladı." dedi. 

Cumhurbaşkanı Reisi , Gerçek Vaad'in mesajının "Eğer biri İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı durmak isterse, biz de onun karşısında tüm güç ve kuvvetle duracağız, eğer dost olmak isterse biz de onunla dost olacağız." olduğunu belirtti. 

Reisi halka sesleniş programında ayrıca" İran'ın dost olduğunu komşu ülke ve milletlere her zaman duyurmuş ve bu kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı. 

Reisi konuşmasının devamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmeye  değinerek " Dün Irak Kürdistan bölgesi yetkilileriyle yaptığım görüşmede, Hacı Kasım Süleymani'nin bölgeyi savunmak ve DAEŞ'e karşı mücadele etmek için yaptıklarının, Irak Kürdistan halkı tarafından hiçbir zaman unutulmayacağına inanıyor." dedi. 

Atom Enerjisi Ajansı ile yapılan müzakerelere de değinen Reisi
" Hükümet müzakere masasından hiçbir zaman ayrılmadı. Hükümetimizin  başa gelmesinden  bu yana vakfımız, düşüncemizi, fırsat gerektirdiğinde mantıklı ve rasyonel bir şekilde ifade etmekti. Amerikalılar ve Avrupalılar birçok kez sözlerini tutmadılar. Ajans, İslam Cumhuriyeti'nin nükleer faaliyetinde herhangi bir sapma olmadığını ve tamamen barışçıl bir nükleer faaliyette bulunduğunu 15'ten fazla kez duyurdu. Sorunu yalnızca müzakere çözemez; gerektiği yerde müzakere ve gerektiği yerde roket kullanılmalı. " dedi.

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