7 May 2024 15:42
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News ID: 85469249
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İran, Siyonist Rejim'in Refah kentine saldırısını kınadı

7 May 2024 15:42
News ID: 85469249
İran, Siyonist Rejim'in Refah kentine saldırısını kınadı

Tahran, İRNA – İran Dışişleri Bakanlığı, Siyonist Rejim'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist Rejim'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

Kenani, bugün yaptığı açıklamada, "Tüm uluslararası uyarılara ve dünya halkının güçlü muhalefetine rağmen bu bölgeye yapılan saldırı, hiçbir uluslararası norma uymayan ve kesinlikle uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ana tehdit olarak kabul edilen haydut bir rejimin barbarlığını göstermektedir." dedi.

Nasır Kenani, ‍"Rejimin bu eylemi, Gazze'deki savaşı durdurma ve soykırımı sona erdirme yönündeki uluslararası çabaları boşa çıkarmayı ve yalnızca Siyonist canilerin bireysel ve grup çıkarlarını korumayı amaçlamaktadır." diye konuştu.

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