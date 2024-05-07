7 May 2024 11:35
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News ID: 85468789
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Oxford ve Cambridge üniversitelerinin öğrencileri Filistin'e destek hareketine katıldı

7 May 2024 11:35
News ID: 85468789
Oxford ve Cambridge üniversitelerinin öğrencileri Filistin'e destek hareketine katıldı

Tahran, İRNA - İngiltere'deki Oxford ve Cambridge üniversitelerinin öğrencileri, Amerikan üniversitelerinin öğrencilerini örnek alarak Filistinlilere desteklerini ifade etmek amacıyla üniversite kampüsünde çadırlar kurdu.

Sky News'te yer alan habere göre, bu çadırların kurulması son birkaç haftadır Amerikan üniversitelerinde yaşanan ve yaklaşık 2 bin protestocunun göz altına alındığı gösterilere benzemektedir.

‍Protestolar Cambridge Üniversitesi'ndeki King's College ve Oxford'daki Pitt Rivers Müzesi'nin önünde patlak verdi.

İngiltere üniversitelerindeki protesto dalgası, New York'taki Columbia Üniversitesi başta olmak üzere Amerikan üniversitelerinde yaşanan şiddetli çatışmaların ardından başladı.

İngiltere'deki protesto grupları, üniversitelerinden İsrail'in Gazze'deki askeri suçlar nedeniyle Siyonist şirketlere yatırım yapmaktan kaçınmalarını istiyor.

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