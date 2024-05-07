Oxford ve Cambridge üniversitelerinin öğrencileri Filistin'e destek hareketine katıldı

Sky News'te yer alan habere göre, bu çadırların kurulması son birkaç haftadır Amerikan üniversitelerinde yaşanan ve yaklaşık 2 bin protestocunun göz altına alındığı gösterilere benzemektedir.

‍Protestolar Cambridge Üniversitesi'ndeki King's College ve Oxford'daki Pitt Rivers Müzesi'nin önünde patlak verdi.

İngiltere üniversitelerindeki protesto dalgası, New York'taki Columbia Üniversitesi başta olmak üzere Amerikan üniversitelerinde yaşanan şiddetli çatışmaların ardından başladı.

İngiltere'deki protesto grupları, üniversitelerinden İsrail'in Gazze'deki askeri suçlar nedeniyle Siyonist şirketlere yatırım yapmaktan kaçınmalarını istiyor.