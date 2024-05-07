Emir Abdullahiyan: İran ve IKBY arasındaki ilişkiler dostane ve sarsılmazdır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede Barzani'nin Tahran ziyaretini İran ile IKBY arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik ve ticari alanlarda güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirerek, ilişkilerin önümüzdeki dönemde bundan daha yüksek hızla ileriye gitmesini umduğunu ifade etti.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm tarihi ve önemli gelişmelerde IKBY ve Irak'ın yanında olduğuna dikkat çekerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'ın kalkınma sürecindeki rolünü tarihi, yapıcı ve kalıcı olarak değerlendirdi.

General Süleymani'nin bölge güvenliğinin güçlendirilmesindeki rolüne işaret eden Barzani, "‍Biz İran'ın güvenliğini Irak ve IKBY'nin güvenliği olarak gördüğümüzden bölge toprakları hiçbir zaman İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı bir tehdit noktası olmayacaktır." dedi.