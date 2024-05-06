Reisi: Siyonistlerin ve devrim karşıtı unsurların Kürdistan bölgesini İran'a karşı kullanmasını önleyin

İran'ın, Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile ekonomik iş birliğini ve ticari ilişkilerini genişletmesinde hiçbir engelinin bulunmadığını belirten Cumhurbaşkanı Reisi " İki taraf arasındaki sınırların uzun olmasını ilişkilerin düzeyinin artırılması açısından değerli bir fırsat olarak görüyoruz ama güvenlik her türlü işbirliğinin ve etkileşimin genişletilmesinin temel temeli ve temelidir." dedi.

Irak ve Kürt halkının iyi niyetine ve dostluğuna güvendiklerini belirten Cumhurbaşkanı" Siyonist rejim de dahil olmak üzere düşmanların İran milletine olan nefreti göz önüne alındığında, Irak ve Kürdistan bölgesi hükümeti, bu bölge topraklarının Siyonist düşman unsurlar ve devrim karşıtı unsurlar tarafından İran'a karşı kullanılmasını engellemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İran ve Kürdistan Bölgesi sınırlarının Korona döneminde bile kapatılmadığına dikkat çeken Barzani "İran'dan beklentimiz, Irak'taki sorunların çözümünde, müreffeh ve gelişmiş bir ülkenin inşasında yanımızda olmaya devam etmesidir. Geçmişteki ilişkilerimiz gurur vericidir ve çabalarımız geçmişten daha parlak ve daha iyi bir gelecek inşa etmektir. Hiçbir sağduyu, güçlü ve dost bir ülkeyle ilişkileri, bugün en kötü durumda olan bir rejimle işbirliğine tercih etmemize izin vermez." ifadelerini kullandı.

Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı ayrıca İran-Irak güvenlik anlaşmasının tam olarak uygulanmasına vurgu yaptı.