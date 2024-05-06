İstanbul halkı, Hamas'ı terörist olarak nitelendiren İstanbul Belediye Başkanı'nı protesto etti

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçen hafta Hamas direniş hareketine yönelik açıklamalarına Türkiye'de tepkiler sürüyor. Dünden bu yana Türkiye halkı ve çok sayıda sivil aktivist, belediye başkanının açıklamalarına karşı, İstanbul metrolarına Türk ve Filistin bayrakları ve okuma fişleri asarak İmamoğlu'nu protesto etti.

Bu posterlerde Filistin direnişini ve Hamas'ı destekleyen, İstanbul Belediye Başkanı'nın açıklamalarını reddeden ifadeler yer alıyor.

Ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) bağlı İmamoğlu, geçen hafta CNN'e verdiği demeçte, "Hamas İsrail'de derin üzüntü duyduğumuz bir saldırı gerçekleştirdi. Terör faaliyetlerine girişen, topluca insan öldüren her organize yapı bizce terör örgütü sayılmaktadır." açıklamasında bulunmuştu.

Her ne kadar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu açıklamalarına henüz bir tepki vermemiş olsa da, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun milliyetçi müttefiki bu açıklamalara tepki göstererek bunları şiddetle kınadı.