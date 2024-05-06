Hamas yetkilisi: Filistinli gruplar yakında Çin'de toplantı yapacak

Şihab haber ajansının haberine göre, Abu Marzuk, 7 Ekim'den sonra Amerika'nın diğer ülkeleri Hamas'la etkileşime girmemeleri konusunda uyardığını belirterek " ABD tüm imkanlarıyla İsrail'i (rejimi) desteklerken, Washington şunu bilmelidir ki dünyada iletişim kurmaya çalıştığımız başka kutuplar da var." dedi.

Hamas'ın bu üst düzey üyesi, Çin'in Filistin halkıyla ilişkilerinin tarihi olduğuna dikkat çekerek "Ulusal birlik sürecinin önüne her türlü taş duvar örmek aslında Filistin ulusunun geleceğine engel oluşturmak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Merzuk açıklamalarının devamında "Gazze'de yaşananlar İsrail'in (rejimin) gerçek yüzünü dünya halklarına gösterdi ve Amerika yüzünden Güvenlik Konseyi bu rejime karşı bağlayıcı bir karar çıkaramıyor." dedi.