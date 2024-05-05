5 May 2024 17:29
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News ID: 85466864
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Rusya Suriye'de 2 terör üssünü imha etti

5 May 2024 17:29
News ID: 85466864
Rusya Suriye'de 2 terör üssünü imha etti

Şam, İRNA - Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava kuvvetlerinin Suriye'deki Humus çölünde 2 terör üssünü imha ettiğini duyurdu.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov, yaptığı  açıklamada, "Rus ordusunun hava saldırılarında Suriye'nin Irak ve Ürdün sınırındaki el-Tanf bölgesini terk eden ve Humus vilayetinin doğu kırsalı ile bu vilayetteki el-Amur bölgesinin erişilemeyen noktalarında saklanan teröristlerin 2 üssü hedef alındı." dedi.

Tümgeneral Popov ayrıca "El-Tanf bölgesinde, tamamı ABD öncülüğündeki "IŞİD Karşıtı Koalisyon" olarak bilinen koalisyona ait "F-15", Typhoon, Thunderbolt ve "MC 12W" tipi istihbarat uçakları tarafından her gün 9 hava sahası ihlali vakası tespit ediliyor." ifadelerini kullandı.

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