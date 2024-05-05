İsrail Basını ABD Füze Sisteminin İran Saldırısına Karşı %75 Oranında Başarısız Olduğunu İtiraf Etti

İran silahlı kuvvetleri, 13 Nisan gecesi Siyonist İsrail rejiminin askeri hedeflerine 120'den fazla balistik füze de dahil olmak üzere yüzlerce drone ve füze fırlattı.

ABD, Fransa ve İngiltere dahil olmak üzere bir dizi ülke, İran İslam Cumhuriyeti’nin füzelerini engellemek için seferber oldu. Saldırı gecesinden sonra batı medyası füzeleri engellemekte yüzde 99 oranında bir başarı elde ettiklerini iddia etmişlerdi.

Ancak, İsrail ordusu tarafından işletilen bir radyo ağı olan Galai Tzahal'dan bir gazeteci, ABD'nin yalnızca İran füzelerinin %25'ini vurabildiğini açıkladı.

The Jerusalem Post sitesinde de yayınlanan Raporda, "Amerikan güçleri tarafından ateşlenen sekiz SM-3 füzesinden sadece ikisi hedefine ulaştı. Bu, %75'lik bir başarısızlık oranını oluşturuyor" denildi.

İsrail rejimi ve müttefiklerinin İran füzelerini engellemek için yürüttüğü geniş çaplı operasyona rağmen, birçok balistik füze hedeflerine ulaştı ve ağırhasarlara yol açtı.