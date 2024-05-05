İslami Cihad: Kahire'deki müzakerecileri kritik saatler bekliyor

Arabi21 haber sitesine konuşan Filistin İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Muhammed el-Hac Musa, "Direniş, ateşkesin sağlanması ve Siyonist düşmanın saldırganlığının sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılması için engellerin kaldırılması yönünde tüm çabayı gösterdi ve bu çabalarını sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

İslami Cihad Sözcüsü, "Bu anlaşmanın kesin ve açık olması ve Filistin milletinin çıkarlarını güvence altına almak için içerdiği hüküm ve şartlara düşmanın uyması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Muhammed el-Hac Musa, "Biz açık ve net bir anlaşma istiyoruz çünkü muğlak sözler, düşmanın anlaşmayı istediği gibi yorumlamasına izin verebilir." diye konuştu.