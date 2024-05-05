Emir Abdullahiyan, Suudi mevkidaşı Ferhan ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi’ne katılmak için gittiği Gambiya’nın başkenti Banjul’da, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Taraflar bu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin doğru yolda olduğunu vurgulayarak, ortak ekonomik ve ticari işbirliğini önemli olarak değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede İran silahlı kuvvetlerinin Siyonist Rejim'in Şam'daki İran konsolosluk binasına düzenlediği terör saldırısına karşılık vermek amacıyla gerçekleştirdiği Gerçek Vaat operasyonu hakkında bilgi vererek, İran'ın meşru müdafaa hakkında doğrultusunda ilkesel bir tutum sergilediğini ifade etti.

Filistin halkının haklarını güvence altına alan her türlü anlaşmaya İran'ın destek verdiğini belirten Emir Abdullahiyan, "Filistin'in kaderini ancak Filistinlilerin belirlemesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Emir Abdullahiyan, Amerika'nın son dönemdeki faaliyetlerine değinerek, "Tarihsel kayıtlarımız ve tecrübelerimiz, Amerika'nın kötü vaatlerini tekrarladığını, hiçbir anlaşma ve söze sadık kalmadığını gösteriyor." dedi.

Gazze'deki savaşın durdurulması için Filistin halkının ve bölge ülkelerinin menfaatleri doğrultusunda ortak çaba gösterilmesinin gerekliliğine değinen Emir Abdullahian, "Savaşın sonuçları tüm bölge ülkelerinin çıkarınadır." diye konuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da bu görüşmede Riyad'ın bölgesel gelişmelere ilişkin görüşlerini açıklayarak, ülkesinin Filistin halkının haklarının korunması ve bağımsız bir Filistin devleti kurulması yönündeki özel çabalarına vurgu yaptı.

Faysal bin Ferhan bu aşamada Gazze'deki savaşın durdurulmasının sağlanacağı yönündeki umudunu dile getirerek şunları ekledi: Savaşın durdurulmasını ve Gazze'ye insani yardım gönderilmesinin Filistin halkının çıkarına olacağını düşünüyoruz.

Faysal bin Ferhan, Netanyahu'nun bölgedeki savaş benzeri planlarına karşı koymak için İran ve Suudi Arabistan olmak üzere iki ülke arasındaki etkileşimin devamını gerekli gördüklerini ifade etti.

Suudi dışişleri bakanı ayrıca ülkesinin, İsrail'in Şam'daki İran büyükelçiliğine diplomatik bir yer olarak saldırmasını kınama tutumuna da dikkat çekerek, "Böyle bir saldırı hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir ve haklı görülemez." ifadelerini kullandı.