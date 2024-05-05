Emir Abdullahiyan ile Fidan Gambiya'da bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Gambiya’da diplomasi trafiğine devam ediyor.

Emir Abdullahiyan, başkent Banjul’da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

İran ve Türkiye dışişleri bakanları arasındaki görüşmede, başta Gazze olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alınırken, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik son çaba ve hamlelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye hükümetinin Siyonist rejimle ekonomik ve ticari ilişkileri kesme yönündeki son kararını takdir eden Emir Abdullahiyan, bu tedbirin önemli olduğunu belirtti.

Siyonist rejimin Gazze'de işlediği suçları kınayan Emir Abdullahiyan, Filistin meselesine destek konusunda başta İran ve Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin daha güçlü ve aktif rol oynaması gerektiğini hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, görüşmede İran silahlı kuvvetlerinin meşru savunma ilkesi çerçevesinde gerçekleştirdiği Gerçek Vaat operasyonu hakkında da bilgi verdi.

İki ülke cumhurbaşkanları arasında Ankara'da yapılan son görüşmeye dikkat çeken Emir Abdullahiyan, "İran ve Türkiye cumhurbaşkanları arasında yürütülen müzakereler ve yapılan anlaşmalar ve takiplere ilişkin değerlendirmemiz olumlu ancak anlaşmaların tam sonuçlarının gerçekleştirilmesi gerekir." dedi.

İran ve Türkiye dışişleri bakanları arasında gerçekleşen görüşmede aryıca Sayın Reisi'nin Türkiye ziyaretine ilişkin anlaşmaların takip edilmesi gerektiği konusunda ortak görüşte oldukları ve iki ülke arasındaki ortak komitelerin çeşitli konularda daha aktif olması gerektiği vurgulandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin önemine dikkat çekti.

İran'la ilişkilerin her alanda geliştirilmesini Türkiye'nin önemli önceliklerinden biri olarak değerlendiren Hakan Fidan, iki ülke arasındaki iş birliğinin bölgesel ve uluslararası forumlarda güçlendirilmesini memnuniyetle karşıladı.

Ankara'nın bölgesel gelişmelere, özellikle de İslam dünyasının en önemli meselesi olan Filistin'in durumuna yönelik yaklaşımı ve tutumunu anlatan Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşının, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam ülkelerinin daha aktif ve dinamik bir rol oynaması gerektiği konusundaki tutumunu vurguladı.

İki bakan ayrıca Filistin'in durumu, savaşı sona erdirmenin yolları ve Siyonist rejimin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki mazlum Filistin halkına karşı işlediği barbar suçlar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.