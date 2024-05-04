Emir Abdullahiyan: Gazze'deki savaşı durdurmaya yönelik bölgesel çabalar daha ciddi hale geldi

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada "Gambiya'daki İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi oturum aralarında Mısırlı meslektaşım Sayın Sami Şükri ile ikili ilişkilerin son durumunu ve bölgesel gelişmeleri, özellikle Gazze'deki durumu, Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği suçları durdurmaya yönelik devam eden çabaları ve İran'ın saldırını ele aldık ve görüş alışverişinde bulunduk, ardından Siyonist rejimin Şam'daki ülkemizin büyükelçiliğine düzenlediği terör saldırısının boyutlarını ve meşru savunma çerçevesinde İran silahlı kuvvetlerinin tepkisini anlatarak Mısır'ın Siyonist rejimin terör eylemini kınama tutumu içim teşekkür ettim. " ifadelerine yer verdi.

Emir Abdullahiyan paylaşımın devamında "Gazze'deki savaşı ve soykırımı durdurmaya yönelik bölgesel çabalar daha ciddi hale geldi." ifadelerini kullandı.