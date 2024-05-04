İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin devletinin tanınmasını istedi

Emaret El Beyan'da yer alan habere göre, İslam İşbirliği Teşkilatı, yaptığı açıklamada, Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti'nin Filistin ülkesini tanıma kararını memnuniyetle karşılarken "Bu önemli eylem, uluslararası yasalara ve bu alandaki Birleşmiş Milletler kararlarına uygundur ve Filistin halkına, geri dönüş hakkı da dahil olmak üzere meşru hakları için mücadele etme ve kendi kaderlerini belirlemek ve 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Kudüs olmak üzere bağımsız bir Filistin devleti kurmak için bir fırsat sunuyor." açıklamasında bulundu.

57 Müslüman ülkeden oluşan İslam İşbirliği Teşkilatı yaptığı açıklamada, henüz Filistin devletini tanımayan tüm dünya ülkelerine bir kez daha seslenerek, İsrail rejiminin işgaline son verilmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve ilgili uluslararası kararların uygulanması amacıyla Filistin halkının Filistin devletini tanımasına ve uluslararası çabalarda bulunmasına destek olmak amacıyla bir an önce harekete geçmelerini istedi.

Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti, Perşembe günü bu ülkenin Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir kararla Filistin Devleti'ni tanıdı.

Bu karar Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın tavsiyesi üzerine alındı ve bu ülkenin Bakanlar Kurulu, Filistin meselesinde büyüyen uluslararası fikir birliğini güçlendirmek sürdürülebilir barışa ulaşmak amacıyla bağımsız Filistin devletinin oluşumunu tanımaya karar verdi.

Trinidad ve Tobago Hükümeti tarafından yapılan açıklamada ayrıca " Filistin devletinin tanınması ahlaki ve adil bir meseledir ve Filistin halkının meşru taleplerini ve desteğini ifade eder." ifadeleri kullanıldı.