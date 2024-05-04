Wall Street : Abu Dabi, BAE topraklarının Irak ve Yemen'e saldırı amacıyla kullanılmasına izin vermedi

Khalij Online haber sitesi, Wall Street Journal'ın , bir Emirlik yetkilisinin, ülkesinin Amerikan savaşçılarının Irak ve Yemen'deki hedeflere yönelik operasyonlarına kısıtlamalar getirdiğini yazdığını aktardı.

İsmi belirtilmeyen bu Emirlik yetkilisi, bu kararın meşru müdafaa fikrinden çıktığını kaydetti. Emirlik yetkilisi, Al-Dhafra üssünde konuşlu Amerikalı savaşçıların Irak ve Yemen'e yönelik saldırılarının önlendiğini, çünkü ABD'nin 2022 başlarında bu ülkelerdeki militanların saldırılarından sonra BAE'yi savunmak için önlem almakta yavaş kaldığını belirtti.

Bu Amerikan gazetesi, Abu Dabi yetkililerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, ülkenin bölgedeki direniş güçleri tarafından askeri operasyonların yürütülmesinde ABD'ye yardım olarak görülmesi ihtimaline karşı giderek daha ihtiyatlı davrandığını eklediğini aktararak, bölgede direniş güçlerinin hedef alınmasından endişe ettiğini aktardı.

Wall Street Journal'ın haberine göre bilgili bir kaynak, ABD'nin son günlerde Al Udayd üssüne ek savaş uçakları, keşif uçakları ve silahlı insansız hava araçları getirmek için Katarlılarla koordineli çalıştığını ifade etti.

ABD'li yetkililer, operasyonları Katar'a taşımanın yanı sıra Washington'un Doğu Afrika'daki Cibuti'den de saldırılar yapmayı düşündüğünü söyledi.