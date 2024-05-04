Üst düzey Hamas üyesi: İsrail ateşkes anlaşmasına varmaya hazır değil

Sama'da yer alan habere göre, İsrail'in tutumu (rejim), anlaşmaya giden yolda ciddi olup olmadığının Cumartesi günü test edileceğini belirten Hamas'ın kıdemli üyesi Mahmud Mardavi, aynı zamanda Amerika'nın Siyonist rejime ateşkesi kabul etmesi yönünde baskı yapmadaki rolüne de değinerek "Amerika'nın Binyamin Netanyahu'ya anlaşmaya varacak siyasi bir karar vermesi için baskı yapması gerekiyor. Çünkü top Amerika'nın sahasında ve talep basit; Daha fazla baskı uygulayın." dedi.

Mardavi ayrıca "Amerika'nın Siyonist rejime baskısı olmasaydı, bu müzakere turu da sonuçsuz kalacaktı ve her durumda başarısızlığın nedeni Netanyahu'nun inatçılığıydı." ifadelerini kullandı.

Daha önce de Suudi Arabistan'ın el Hadis ağı adını vermediği bir kaynağın "Hamas, Mısır'ın önerdiği ateşkes anlaşmasının iki aşamasını kabul ederken, savaşın sona erdirilmesine yönelik üçüncü aşama üzerinde çalışmalar yoğunlaşıyor." iddialarını aktarmıştı.

Öte yandan Hamas hareketinden resmi bir kaynak, Al-Arabi Al-Cedid internet sitesine verdiği röportajda "Kahire, Gazze'deki ateşkes planı konusunda kabul edilebilir ve tatmin edici bir anlaşmaya varmayı başardı ve planı Hamas'a ve Siyonist rejime sundu." açıklamasında bulundu. Ayrıca bu kaynak, Hamas'ın bu planla ön anlaşmaya vardığını açıkladığını ve bu konuda ABD'den net garantiler talep ettiğini de belirtti.