4 May 2024 10:34
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News ID: 85465452
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Sputnik: Ankara İsrail'e acil baskı uygulamak istiyor

4 May 2024 10:34
News ID: 85465452
Sputnik: Ankara İsrail'e acil baskı uygulamak istiyor

Tahran, İRNA - Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında İsrail'e somut ve acil baskı uygulamayı hedefliyor.

Sputnik'te yer alan habere göre isminin açıklanmasını istemeyen  Ankara'dan diplomatik bir kaynağın, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde İsrail'e somut ve acil baskılar uygulamayı hedeflediğini belirtti. 

Haberde, Türkiye, Cumartesi ve Pazar günü Gambiya'nın başkenti Banjul şehrinde gerçekleştirilecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar nedeniyle derhal önlem alınması konusunu gündeme getireceğini ve  Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerini Siyonist rejime ve onu destekleyen ülkelere karşı spesifik ve acil baskı uygulamaya ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

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