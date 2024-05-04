Sputnik: Ankara İsrail'e acil baskı uygulamak istiyor

Sputnik'te yer alan habere göre isminin açıklanmasını istemeyen Ankara'dan diplomatik bir kaynağın, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde İsrail'e somut ve acil baskılar uygulamayı hedeflediğini belirtti.

Haberde, Türkiye, Cumartesi ve Pazar günü Gambiya'nın başkenti Banjul şehrinde gerçekleştirilecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar nedeniyle derhal önlem alınması konusunu gündeme getireceğini ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerini Siyonist rejime ve onu destekleyen ülkelere karşı spesifik ve acil baskı uygulamaya ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.