4 May 2024 10:05
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Yine İsveç yine Kur'an-ı Kerim'e hakaret

4 May 2024 10:05
News ID: 85465429
Yine İsveç yine Kur'an-ı Kerim'e hakaret

Tahran, İRNA - Aşırıcı ve İslam karşıtı İsveçli bir kadın, Cuma günü İsveç'in Malmö şehrinde iğrenç bir eylemle Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.

Delocal haber sitesinde yer alan habere göre, sosyal ağlarda yayınlanan fotoğraf ve videoda, elinde haç tutan bu kadının yanı sıra, bu kadının yanında Siyonist rejimin bayrağını omzuna atan bir adamın da durduğunu görünüyor.

Yine İsveç yine Kur'an-ı Kerim'e hakaret

Ayrıca yayınlanan videoda, bu kadının İsveç polisinin tam koruması altında bu aşağılayıcı eylemi gerçekleştirdiği, Müslümanların da Filistin bayrağını taşıyarak aleyhinde sloganlar attığı görülüyor.

Yine İsveç yine Kur'an-ı Kerim'e hakaret

Yerel basında çıkan haberlere göre, Malmö polisi daha önce de  provokatif bir eylemle geçtiğimiz Cuma günü Kuran'ın yakılmasına izin vermişti.

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