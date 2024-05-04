Yine İsveç yine Kur'an-ı Kerim'e hakaret

Delocal haber sitesinde yer alan habere göre, sosyal ağlarda yayınlanan fotoğraf ve videoda, elinde haç tutan bu kadının yanı sıra, bu kadının yanında Siyonist rejimin bayrağını omzuna atan bir adamın da durduğunu görünüyor.

Ayrıca yayınlanan videoda, bu kadının İsveç polisinin tam koruması altında bu aşağılayıcı eylemi gerçekleştirdiği, Müslümanların da Filistin bayrağını taşıyarak aleyhinde sloganlar attığı görülüyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Malmö polisi daha önce de provokatif bir eylemle geçtiğimiz Cuma günü Kuran'ın yakılmasına izin vermişti.