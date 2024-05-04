Hamas, Yemenlilerin Filistin'i destekleme konusundaki cesur tutumlarını takdir etti

Hamas hareketi, yaptığı açıklamada, Ensarullah ve Yemenliler'in ve Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin, Siyonist rejimin Nazi ordusu tarafından soykırım ve ırksal temizlik tehdidi altında olan Filistin ulusunu destekleme konusundaki cesur tutumlarını övdü.

Açıklamada "Ensarullah hareketindeki kardeşlerimiz ve Yemen'in yiğit silahlı kuvvetleri, milleti ve Filistin direnişini desteklemek için yaptığı şey, gerçek Yemen ulusunun, Filistin ulusuna yardım etme ve savunma ve bu ulusun suç rejimine karşı statüsünü destekleme yönündeki tarihsel konumlarının devamı ve pratik tercümesidir." denildi.

Açıklamanın devamında" Filistin milletini, özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkını her zaman destekleyen ve destekleyen Ensarullah hareketindeki kardeşlerimizi, Yemen silahlı kuvvetlerini ve tüm katman ve kesimleriyle aziz Yemen milletini gururla selamlıyor ve İslam ve Arap milletlerini, Siyonist düşmanı kuşatma, Filistin milletiyle ve onun ulusal haklarıyla, özellikle de başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla dayanışma alanındaki çabalarını birleştirmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.