İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Banjul'a gitti

İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ülkelerin her 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu yıl 4-5 Mayıs'ta Batı Afrika ülkesi Gambiya'da yapılacak. Zirve, "Sürdürülebilir kalkınma için diyalog yoluyla birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenecek.

Çatısı altında 2 milyara yakın nüfusu toplayan İslam İşbirliği Teşkilatı, bu sayı ile dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25'ini temsil ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) daimi üyesi olan İİT, 57 üyesi ile BM'den sonra en büyük uluslararası örgüt olarak kabul ediliyor.

Teşkilatın en üst düzeyde karar alma organı, her üç yılda bir üye ülkelerin kral, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla toplanan İslam Zirvesi olarak biliniyor. Ortaya konan hedeflerin hayata geçirilmesi konusunda istişarelerin yapıldığı İİT zirvelerinde, gündeme ilişkin konularda izlenecek siyasete ilişkin kararlar alınıyor.