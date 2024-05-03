3 May 2024 11:12
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News ID: 85464862
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Gazze'de 141 gazeteci şehit düştü

3 May 2024 11:12
News ID: 85464862
Gazze'de 141 gazeteci şehit düştü

Tahran, İRNA - Gazze'deki hükümetin enformasyon merkezi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü münasebetiyle yayınladığı bildiride, işgalci rejimin Gazze Şeridi'ni işgale başladığı 7 Ekim'den bu yana 141 gazeteciyi şehit ettiğini duyurdu.

Filistin medyasın yer alan haberlere göre, Gazze'deki hükümetin enformasyon merkezi 7 Ekim'den itibaren Gazze'de 70'ten fazla gazetecinin yaralandığını ve 20'den fazla gazetecinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gazze'deki hükümetin enformasyon merkezi, Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle, uluslararası toplumun medya mensupları ve gazetecilerin özgürlüklerine saygı duyma ve haklarını sağlama konusundaki sorumluluklarını, uluslararası toplumun bu konudaki sessizliğini ve acizliğini bir kez daha hatırlattı.

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