Gazze'de 141 gazeteci şehit düştü

Filistin medyasın yer alan haberlere göre, Gazze'deki hükümetin enformasyon merkezi 7 Ekim'den itibaren Gazze'de 70'ten fazla gazetecinin yaralandığını ve 20'den fazla gazetecinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gazze'deki hükümetin enformasyon merkezi, Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle, uluslararası toplumun medya mensupları ve gazetecilerin özgürlüklerine saygı duyma ve haklarını sağlama konusundaki sorumluluklarını, uluslararası toplumun bu konudaki sessizliğini ve acizliğini bir kez daha hatırlattı.