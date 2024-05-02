Hamas: İşgalcilerin tepkisini bekliyoruz, elimiz tetikte

Hamas'ın Cezayir'deki temsilcisi ve bu hareketin liderlerinden Yusuf Hamdan, Arapça 21'e konuştu.

Hamdan "Hamas'ın görüşleri nettir ve bu durum arabuluculara iletilmiş, onlar da işgalcilere pozisyonlarını bildirmeleri için iletmişlerdir." dedi.

Hamas yetkilisi açıklamalarının devamında "İşgalciler, Gazze'ye karşı yedi ay süren savaşın ardından bazı direniş koşullarını kabul etti. Top şu anda işgalcilerin topraklarında ve eğer anlaşmayı yerine getirip esir askerleri ve esirleri direnişten kurtarmak istiyorlarsa bizim şartlarımızı kabul etmekten başka çareleri yok. İşgalciler ne kadar vakit kaybederlerse harcasınlar esirlerini canlı olarak geri verme fırsatını kaybederler ve hiçbir askeri veya siyasi kazanımı olmadan Gazze'nin kumlarına sıkışıp kalan ordularında daha fazla kayıp görecekler." ifadelerini kullandı.

Hamdan ayrıca" İşgalcilerin anlaştıkları arasında ateşkes sağlanması ve Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netsarim' den çekilme de yer alıyor. Ayrıca mültecilerin Gazze'nin kuzeyine dönüşünden de bahsetti; Ancak ateşkesin kalıcı olmasını ve askeri değişim anlaşması başlamadan önce işgalcilerin Gazze'nin tamamından çekilmesini sağlamamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Biden ve Blinken'in Hamas'a karşı tutumlarını ve mevcut müzakerelerin başarısızlığından Hamas'ı sorumlu tutmasını şiddetle eleştiren Hamdan, bu pozisyonların kendilerini etkilemeyeceğini belirtti.

Hamdan ayrıca" İşgalciler Gazze'den çekilmeden askerlerine ulaşamayacaklar. Öldürerek ve yok ederek başaramadığı şeyi müzakerelerle başaramayacak." dedi.

Hamas yetkilisi ayrıca" Washington, Hamas'ı sorumlu tutmak yerine, suç işleyen ve cinayet işleyen işgal güçlerini desteklemeyi bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.