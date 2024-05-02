İran, 7 kişi ve 5 Amerikan kuruluşunu yaptırım listesine aldı 

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı açıklamanın devamında "Amerika Birleşik Devletleri'nin Bölgedeki İnsan Hakları İhlalleri ve Maceracı ve Terörist Eylemleriyle Mücadele Edilmesi" Kanununun uygulanmasına uygun olarak, yukarıda adı geçen kanunun özellikle 4. ve 5. maddelerine dayanarak, Filistin halkına, özellikle de Gazze Şeridi halkına karşı yürütülen savaşta ağır insan hakları ihlalleri ve Siyonist rejimin terör eylemlerini gerçekleştirmesinde ve terörü teşvik ve desteklemesinde destek ve finansman sağlayan aşağıdaki Amerikalı kişi ve kuruluşlar yaptırıma tabi tutulmuştur. " ifadelerine yer verdi.

Açıklama metni

Aşağıdaki tüzel kişilere, Filistin halkına, özellikle de Gazze Şeridi halkına karşı gerçekleştirilen iğrenç eylemlerde Siyonist rejimi desteklemek ve suç ortaklığı yapmak nedeniyle yaptırım uygulanmıştır.

1. Gazze Savaşı sırasında İsrail rejimine askeri teçhizat sağlayan Lockheed Martin Silah Şirketi (Lockheed Martin Corporation)

2. Gazze'ye karşı savaşta İsrail rejimine 155 mm'lik mermi sağlayan General Dynamics Corporation

3. Gazze savaşında İsrail rejimine insansız hava aracı gönderen Skydio şirketi

4. Chevron Corporation'ın (Chevron Corporation), Doğu Akdeniz'de bulunan gaz kuyularının çıkarılması konusunda İsrail ile işbirliği yapması ve İsrail rejiminin bundan kaynaklanan mali kaynakları Gazze'ye yönelik saldırıda istismar etmesi sebebiyle

5.Kharon Şirketi, ABD Hazine Bakanlığı'nın Hamas'a yönelik yaptırımlarındaki rolü nedeniyle kara para aklama bahanesiyle Hamas ve İslami Cihad'ın kripto para transfer ağına erişimini kesmesi sebebiyle



Aşağıdaki gerçek kişiler, Filistin halkına, özellikle de Gazze Şeridi halkına karşı gerçekleştirilen iğrenç eylemlerde Siyonist rejimi desteklemek ve suç ortaklığı yapmaktan dolayı yaptırım altına alınmıştır.

1. Jason Greenblatt: Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'ın yok edilmesini destekleyen ve Filistin'deki herhangi bir reform önleminden ziyade bu grubun ortadan kaldırılmasına öncelik veren kıdemli danışmanı

2. 2. Michael Rubin (Michael Rubin): American Enterprise düşünce kuruluşundan, Hamas'a yönelik saldırının bu grubun tamamen yok edilmesine ve Gazze Şeridi'nde ortadan kaldırılmasına kadar sürdürülmesini desteklediği için

3. . Nükleer İran'a karşı İttihad Grubu'nun genel müdürü Jason Brodsky'nin (Jason Brodsky), Filistin karşıtı fikirler öne sürmesi ve El Aksa fırtına operasyonunda İran İslam Cumhuriyeti hakkında yanlış bir rapor yayınlaması nedeniyle

4. Clifford May (Clifford D. May): Gazze savaşında insan hakları karşıtı eylemleri desteklediği için Demokrasileri Savunma Vakfı Başkanı

5. General Bryan Fenton (Bryan P. Fenton): İsrail'in Siyonist rejimine verdiği istihbarat ve güvenlik desteği nedeniyle ABD Ordusu'nun özel harekat kuvvetlerinin komutanı

6. Brad Cooper: Gazze savaşında insan hakları karşıtı eylemleri desteklediği için ABD Donanması Beşinci Filosunun Komutanı

7. Greg Hayes (Gregory J. Hayes): Gazze savaşında insan hakları karşıtı eylemleri destekleyen RTX silah şirketinin CEO'su

İran İslam Cumhuriyeti, insan hakları alanındaki uluslararası yükümlülüklerinin yanı sıra terörle ve terörün finansmanıyla mücadelede, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet terörüne karşı mücadelede yukarıda belirtilen kişi ve kurumlara karşı yaptırımlar uygulamaktadır. İran İslam Cumhuriyeti, tüm kurumların ve ilgili makamların onayı doğrultusunda bu yaptırımların uygulanması için gerekli tedbirleri alacaktır.