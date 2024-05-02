2 May 2024 13:29
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News ID: 85464347
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Haaretz: Genç İsraililer, İsrail'i terk ediyor

2 May 2024 13:29
News ID: 85464347
Haaretz: Genç İsraililer, İsrail'i terk ediyor

Tahran, İRNA - İbrani gazetesi Ha'aretz,  İsrailli gençlerin şu anda ümitsizliğe düştüğünü ve İsrail'i terk etmeyi düşündüklerini yazdı.

Sama'da yer alan habere göre, İbrani gazetesi Ha'aretz, İsrailli gençlerin umudunu kaybettiğini ve bu rejimin yıkılmanın eşiğinde olduğunu vurgulayan haberinde " Bu ani bir felaket değil, bir süreçtir ve İsrail artık güvende değildir ve devlet kurumlarına olan güvenini kaybetmiştir." ifadelerine yer verdi.

Haberde "İsrail gençliği bu toprakları terk ediyor. Çünkü ümitlerini kaybettiler. Yedekte askerlik yaptıktan sonra tekrar askere çağrılmadan, bugün umutlarını yitirdikleri için her yere gidiyorlar, onlara iyi bir gelecek vaat edecek bir liderlik yok ve savaş uzun süre devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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