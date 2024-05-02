Haaretz: Genç İsraililer, İsrail'i terk ediyor

Sama'da yer alan habere göre, İbrani gazetesi Ha'aretz, İsrailli gençlerin umudunu kaybettiğini ve bu rejimin yıkılmanın eşiğinde olduğunu vurgulayan haberinde " Bu ani bir felaket değil, bir süreçtir ve İsrail artık güvende değildir ve devlet kurumlarına olan güvenini kaybetmiştir." ifadelerine yer verdi.

Haberde "İsrail gençliği bu toprakları terk ediyor. Çünkü ümitlerini kaybettiler. Yedekte askerlik yaptıktan sonra tekrar askere çağrılmadan, bugün umutlarını yitirdikleri için her yere gidiyorlar, onlara iyi bir gelecek vaat edecek bir liderlik yok ve savaş uzun süre devam edecek." ifadelerine yer verildi.