İran ve Katar Dışişleri Bakanları  Telefonda Görüştü

Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Cassim al-Sani bu görüşmede, Filistin'deki gelişmelerin son durumunu görüşürken, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik barbar saldırılarını ve savunmasız Filistin halkına yönelik soykırımını bir an önce durdurmaya yönelik çabaları ve mevcut diplomatik hareketleri ve Gazze'ye uluslararası insani yardım gönderimini hızlandırmanın yollarını ele aldı.