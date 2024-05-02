2 May 2024 10:41
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News ID: 85464128
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İran ve Katar Dışişleri Bakanları  Telefonda Görüştü

2 May 2024 10:41
News ID: 85464128
İran ve Katar Dışişleri Bakanları  Telefonda Görüştü

Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, konu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Cassim al-Sani bu görüşmede, Filistin'deki gelişmelerin son durumunu görüşürken,  Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik barbar saldırılarını ve savunmasız Filistin halkına yönelik soykırımını bir an önce durdurmaya yönelik çabaları ve mevcut diplomatik hareketleri ve Gazze'ye uluslararası insani yardım gönderimini hızlandırmanın yollarını  ele aldı.

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