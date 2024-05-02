2 May 2024 10:37
Journalist ID: 5446
News ID: 85464126
T T
1 Persons

Ekler

Kolombiya, Siyonist rejimle ilişkileri tamamen kesti

2 May 2024 10:37
News ID: 85464126
Kolombiya, Siyonist rejimle ilişkileri tamamen kesti

Tahran, İRNA - Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkenin Siyonist rejimle diplomatik ilişkilerinin Perşembe gününden itibaren tamamen kesileceğini duyurdu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı dün Uluslararası İşçi Bayramı münasebetiyle yaptığı konuşmada, bu rejimin Gazze'de işlediği suçlar nedeniyle yarından itibaren bu ülkenin Siyonist rejimle diplomatik ilişkilerinin tamamen kesileceğini söyledi.

Petro, Uluslararası İşçi Günü vesilesiyle ve Kolombiya'daki hükümetinin sosyal ve ekonomik reformlarını desteklemek için bu ülkenin başkentinde sokaklara çıkan kalabalığın alkışları arasında "
Burada, karşınızda, Geçici Hükümetin Başkanı,  bu rejimin ve onun Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de soykırım yapması sebebiyle yarın İsrail (rejimi) ile diplomatik ilişkilerimizi tamamen keseceğimizi açıklıyoruz." dedi.

1 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .