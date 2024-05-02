Kolombiya, Siyonist rejimle ilişkileri tamamen kesti

Kolombiya Cumhurbaşkanı dün Uluslararası İşçi Bayramı münasebetiyle yaptığı konuşmada, bu rejimin Gazze'de işlediği suçlar nedeniyle yarından itibaren bu ülkenin Siyonist rejimle diplomatik ilişkilerinin tamamen kesileceğini söyledi.

Petro, Uluslararası İşçi Günü vesilesiyle ve Kolombiya'daki hükümetinin sosyal ve ekonomik reformlarını desteklemek için bu ülkenin başkentinde sokaklara çıkan kalabalığın alkışları arasında "

Burada, karşınızda, Geçici Hükümetin Başkanı, bu rejimin ve onun Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de soykırım yapması sebebiyle yarın İsrail (rejimi) ile diplomatik ilişkilerimizi tamamen keseceğimizi açıklıyoruz." dedi.