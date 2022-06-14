ABD’nin Yeni Pakistan Büyükelçisi Bir Aydır Güven Mektubunu Sunmak İçin Pakistan Cumhurbaşkan’ından Randevu Alamıyor

Pakistan haber kaynaklarının bildirdiğine göre 4 yıl aradan sonra İslamabad’a atanan ABD’nin Büyükelçisi Donald Armin Blome bir yaklaşık aydır Pakistan’da bulunmasına rağmen şimdiye kadar güven mektubunu sunmak için Pakistan Cumhurbaşkanı’yla görüşmeyi başaramamıştır.
Pakistan’daki diplomatik kaynakların “News” gazetesine aktardıkları bilgilere göre Pakistan Dışişleri Bakanlığı ABD2nin yeni Büyükelçisi’nin ülkede bulunduğunu Cumhurbaşkanı’na Donald Armin Blome’un güven mektubunu sunmak istediğini iletmelerini rağmen Cumhurbaşkanlığı ofisi şimdiye kadar söz konusu talebe yönelik hiçbir açıklamada bulunmuş değil.
Pakistan Cumhurbaşkanı’na güven mektubunu sunabilmek için Cumhurbaşkanlık ofisinin kendisine randevu vermesini bekleyen ABD’nin yeni Pakistan Büyükelçisi Donald Armin Blome Washington’un iki ülke arasındaki krizden geçerek ilişkileri onarmak istediğini iddia etti.
Politika ve uluslararası ilişkiler uzmanlarının belirttiğine göre Pakistan milleti arasında ABD karşıtı duyguların artması Washington’un bu ülkede politikalarını uygulamasını epey zorlaştırarak ABD’yi çözülmesi epey zor olan bir denklemle karşı karşıya getirmiş durumda.
Tecrübeli bir diplomat olan Blome Washington’un Pakistan ile ilişkilerindeki krizi yönetme görevini üstlenmiş durumda.
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Tahran, İRNA- Washington’un İslamabad’da 4 yıl Büyükelçisi’nin olmamasının ardından yaklaşık 1 aydır bu ülkede bulunan yeni ABD Büyükelçisi Blome güven mektubunu sunabilmek için Pakistan Cumhurbaşkanı’ndan randevu almayı başaramıyor.
Pakistan haber kaynaklarının bildirdiğine göre 4 yıl aradan sonra İslamabad’a atanan ABD’nin Büyükelçisi Donald Armin Blome bir yaklaşık aydır Pakistan’da bulunmasına rağmen şimdiye kadar güven mektubunu sunmak için Pakistan Cumhurbaşkanı’yla görüşmeyi başaramamıştır.
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