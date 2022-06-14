Yunanistan Alıkoyduğu İran Gemisini Serbest Bırakarak Sahibine Teslim Ediyor

İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Kurumu yayınladığı bildiride Yunanistan hükumetinin alıkoyduğu İran gemisini serbest bıraktığını bildirdi.
İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu’nun bildirisi şöyle:
“İran İslam Cumhuriyeti’nin hızlı ve iktidarlı eylemi, aynı zamanda ilgili organların takipleri ve Yol ve Şehircilik Bakanı’nın destekleri sonucunda, ABD’lilerin İran’ın gemisi ve ürünlerinin serbest bırakılmaması yönünde hükümleri ve ABD ile Yunanistan arasındaki anlaşmaya rağmen, nihayetinde Yunanistan hükumeti gemi ve yükünün sahibine geri verilmesine yönelik gerekli talimatları verdi. ABD’nin talimatlarıyla Yunanistan’ın el koyduğu gemi serbest bırakılıp sahibine geri teslim ediliyor.”
Yunanistan hükumeti bir süre önce ABD’nin talimatıyla İran İslam Cumhuriyeti bayrağı taşıyan bir İran gemisini durdurarak gemiye el koymuştu. Yunanistan sahillerine yaklaşan söz konusu geminin teknik arızadan dolayı uluslararası kanunlar çerçevesinde en yakın ülkenin sahiline yaklaşıp teknik hizmetler almak istediği bildirilmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere farklı resmi organlar söz konusu yasa dışı eylemin biran evvel durdurulması gerektiğini vurgulamıştı.
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Tahran, İRNA- İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu yayınladığı bir bildiride Yunanistan’ın İran gemisini serbest bıraktığını duyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Kurumu yayınladığı bildiride Yunanistan hükumetinin alıkoyduğu İran gemisini serbest bıraktığını bildirdi.
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