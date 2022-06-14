Abdülmeleki: Hükumette Koordinasyonun Artması İçin Bakanlık Görevinden İstifa Veriyorum

İran İslam Cumhuriyeti Kooperatifler, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Hüccetullah Abdülmeleki Cumhurbaşaknı Ayetullah Reisi’ye hitaben istifa mektubu yazdı.



Abdülmeleki yazdığı mektupta “Selamlarım, başarı ve afiyet dileklerimi arz ederim. Sizden Kooperatifler, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı’nın sorumluluğunu üstlenmem için beni uygun gördüğünüzden ötürü ve aynı zamanda saygı değer İslami Şura Meclisi’nden bana olan güveninden dolayı teşekkür ediyor, hükumette koordinasyonun artmasını hedefleyerek kendi görevimden istifamı bildiririm.” ifadeleri yer alıyor.



Abdülmeleki İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi’ye yazdığı mektubun devamında “Şahsım söz konusu Bakanlık’taki yaklaşık 300 günlük faaliyetimde, ülkemizin aziz halkına doğru bir şekilde hizmet sunmak için tüm çabamı gösterdim ve Bakanlık’taki tüm iş arkadaşlarımın işbirliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendimi İslam Devleti ve hükumetinin küçük bir askeri olarak görüyorum ve hayatta olduğum sürece İslam Devletinin yüksek ilkelerinin gerçekleşmesi yolunda çabalayacağımı belirtmek istiyorum.” şeklinde yazdı.







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