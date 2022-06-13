Reisi Hükümetinde İran'dan Türkmenistan'a yüzde 89'luk artış

Reisi Hükümeti'nin geçen Ağustos 2021'de göreve başladıktan beri İran ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacminin 21 Mayıs'a kadar 1 milyon 14 bin 474 ton miktarında 299 milyon dolar değerinde olduğunu ifade eden Latifi, ikili ticaret hacminin bir önceki döneme kıyasla yüzde 86 artış kaydettiğini dile getirdi.

Bu ticaret hacminden 987 bin ton miktarında 276 milyon dolar değerinde İran'ın bu ülkeye yaptıığı ihracattan oluştuğunu dile getiren Latifi, İran ihracatının bir önceki döneme göre değer açısından yüzde 89 arttığını belirtti.

Türkmenistan'dan yapılan ithalat istatistiklerine de değinen Latifi, ''9 aylık dönemde ülkemiz Türkmenistan'dan 35 bin ton ağırlığında 23 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirerek ithalatın bir önceki döneme kıyasla yüzde 14 değer açısından arttı'' diye konuştu.

Türkmenistan'a İran'ın en çok ihracat kalemlerini sıralayan Latifi, ''Bu dönemde süt ürünleri, tarım ürünleri, sebze, gıda ürünleri, tatlı ve çikolata, inşaat malzemeleri, deterjan, sanayi yağları, kimyasal ürünler gibi ürünler bu ülkeye en çok yapılan ihracat kalemlerini oluşturdu'' diye açıkladı.

Latifi, ''Türkmenistan'dan İran'a en çok kumaş, pamuk, yün, bakla, susam ve sanat parçaları ithalatı yapıldı'' diye ekledi.

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