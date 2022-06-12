NATO Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in Üyeliğine Dair Endişelerini Gidermek İçin Çabalıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinstö’nün de bulunduğu bir basın toplantısında Finlandiya ve İsveç ordu güçlerinin de NATO tatbikatına katıldığını duyurdu.



Finlandiya ve İsveç’in Ukrayna savaşının başlamasının ardından NATO’ya katılma talebinde bulunmasının ardından söz konusu ülkelerin Türkiye’ye karşı örgütleri desteklemesinden ötürü Ankara söz konusu karara şiddetle karşı çıktı.



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ankara’nın güvenlik endişelerine meşru olarak nitelendirerek “NATO üyesi hiçbir ülke Türkiye kadar terörizm ve savaş mültecilerinden zarar görmüş değil. Bizim İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının tüm üyelerin desteğinden yararlanacağı konusunda bazı delillerimiz var.” ifadelerini kullandı.



Stoltenberg NATO’nun kapısının henüz diğer ülkelerin üyeliğini kabul etmek için açık olduğunu belirterek söz konusu politikanın demokrasi ve güvenliğin genişlemesinde onlara yardımcı olduğunu iddia etti.



Fransa Haber Ajansının yayınladığı rapora göre 9 merkez ve doğu Avrupa ülkesi liderleri Rusya’nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna’ya saldırmasının ardından NATO’dan doğu cephesini güçlendirmesi talebinde bulundu.



Finlandiya ve İsveç’in Rusya’yla uzun bir sınırı var ve her iki ülke de Ukrayna savaşından sonra NATO’ya üye olma talebinde bulundu.







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