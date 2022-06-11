Hindistan'da İslam Peygamberine hakareti protesto eden halka ateş açıldı: 2 ölü

Hindistan polisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Rançi kentinde Hindistan'da iktidar partisinin şu an açığa alınmış iki sözcüsünün İslam Peygamberine yönelik hakaret dolu ifadelerininin protesto edildiği gösterilerde, iki kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

Protestoların yayılmasının engellenmesi için 10 bölgede olağanüstü hal ilan edilirken, eyalette internetin kesildiği açıklandı.

Gösterilerde 22 kişinin yaralandığı ve yaralılardan 13'ünün durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

Bazı yerel yetkililer, bugün grev çağrısında bulunarak esnaftan dükkanları ile işyerlerini açmamalarını istedi.

Rameş Bayes eyaleti valisi de üst düzey bakan Hament Süren'i olaylara karışanlara karşı ciddi önlemler almaya davet etti.

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