Autosaved News by on 20220611-15:08

Asya Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 3 kişiden oluşan İran kadınlar basketbol takımı Türkiye'de düzenlenecek Dünya Basketbol Ligi'ne katılacak. Yarışmaların Kasım ayında İstanbul'da düzenleneceği açıklandı.

İslami Azad Üniversitesi öğrencilerinden oluşan İran kadınlar basketbol takımı, Tayvan'da düzenlenen 5. Asya Öğrenci Şampiyonası'nda ikinciliği elde ederek, tarihte ilk kez Dünya Öğrenci Basketbolu Ligi'ne katılma hakkını elde etti.

İran temsilcileri ayrıca Çin'in Şiamen kentinde düzenlenen Dünya Öğrenciler Ligi'nde üçüncü olmuştu.

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