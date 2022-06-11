İran Havayolları: Türkiye ve Almanya'ya uçak seyahatlerinde uygulanan korona kısıtlamaları kaldırıldı

İran Havayolları'ndan (HOMA) yapılan açıklamada, Türkiye'nin uyguladığı korona kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek, bu ülkeye uçak seyahatlerinde tüm korona kısıtlamalarının bundan sonra uygulanmayacağı kaydedildi.

Buna göre İran'dan kalkan yolcular geçerli ruhsatlarla Türkiye'ye seyahat edebilecek.

Öte yandan Almanya'ya yönelik korona uygulama ve kısıtlamalarının da devreye alınmayacağını açıklandı.

Buna göre İran'dan kalkan yolcular geçerli ruhsatlarla Almanya'ya da seyahat edebilecek.

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