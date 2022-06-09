İran: Kuzey Kore'ye yaptırım uygulamak, Kore Yarımadası sorununun çözümüne katkı sağlamaz

BM Genel Kurulu'nda dün aşkam konuşma yapan İrşadi, ABD'nin öncülüğünde Kuzey Kore'ye yönelik kararın Rusya ve Çin tarafından veto edilmesine değinerek, ''İran İslam Cumhuriyeti, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın ana imzacılarından biri olarak nükleer silahların tamamen yok edilmesinin en büyük destekçilerinden biridir. İran 1974 yılında Ortadoğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bölgenin oluşturulması fikrini ortaya attı ve o tarihten beri bu iyi fikrin gerçekleşmesi için çok çaba sarfetmiştir'' diye belirtti.

İrşadi konuşmasını şöyle sürdürdü:

''İran çağdaş tarihte kimyasal silahların en sistematik şekilde kullanılmasının ana kurbanı olarak nükleer silahlar dahil tüm kitle imha silahlarının tamamen yok edilmesine ilişkin tam taahhütlü ve bağlı olduğuu gözler önüne sermiştir.

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin nükleer programı ile ilgili dengeli bir yaklaşım sergilememiş, zira sadece Batılı ülkelerin kaygılarına odaklanmıştır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye yönelik en ağır ve en kapsamlı yaptırılarımını bu ambargoların siyasi, hümaniter ve uluslararası meseleler üzerindeki yıkıcı etkilerini dikkate almadan uygulamıştır.

Kuzey Kore'ye dönük yaptırımların devreye girmesi, uluslararası barış ve güvenliğe hizmet etmediği gibi, Kore Yarımadası'ndaki güvenlik düzenini de karmaşıklaştırmıştır''.

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