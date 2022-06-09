Yunanistan Üst Mahkemesi, ABD tarafından İran petrolüne el koyma kararını bozdu

Reuters haberinde, ''İran petrol tankerine el koyma yetkisini veren kararın verilmesi, Tahran'ı kızdırdı ve İran güvenlik kuvvetleri geçen ay Fars Körfezi'nde Yunanistan'a ait iki petrol tankerine el koydu, zira Tahran, Atina'ya karlı gerekli yanıtı vereceğini belirtmişti'' ifadesini kullandı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Yunan yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, İran'ın Yunanistan'daki alt mahkemenin kararını temyize götürdüğünü belirterek, ''Alt mahkemenin kararının iptali için başvuru kabul edildiği için, temyiz mahkemesinin kararının reddedilmesi zorlaşacak'' dedi.

ABD veya Yunanistan'ın bu karara itiraz edip etmeyeceği kesinleşmiş değil. Reuters'a göre mahkemenin kararı henüz açıklanmadı.

Yunanistan karasularında İran bandıralı bir gemiye el konulması sonucu Yunanistan'ın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak İran hükümetinin şiddetli protestosu kendisine iletilmişti.

Dışişleri Bakanlığı Akdeniz Dairesi Başkanı bu toplantıda Yunanistan hükümetinin uluslararası taahhütlerini hatırlatarak, anılan geminin acil olarak teknik arızadan dolayı durduğuna değindi ve ABD'nin yasa dışı baskılarına teslim olmanın kabul edilemez ve kınanması gereken bir durum olduğunu söyledi.

İran bandıralı gemiye el konulmasını uluslararası korsanlığa benzeten Başkan, bunn sorumluluğunun Yunanistan devleti ile gemiyi yasa dışı olarak işgal edenlere ait olduğunu ifade etti.

Dışişleri yetkilisi, ''İran yasal haklarından vazgeçmeyecek ve Yunanistan'dan denizcilik ve gemicilikle ilgili uluslararası taahhütlerini ifa etmesini bekliyor'' diye ekledi.

Yunanistan'ın Tahran Maslahatgüzarı da bu toplantıda yaptığı açıklamada İran'ın konu ile ilgili protestosun bağlı bulunduğu ülke yetkililerine aktaracağını kaydetti.

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