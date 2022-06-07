Reisi Hükümetinde petrol dışı dış ticaret hacmi 84 milyar dolara yaklaştı

Ağustos 2021'den Mayıs 2022'ye kadar olan 9 aylık dönemle ilgili dış ticaret verilerini duyuran Latifi, ''Reisi Hükümeti'nin göreve geldiği son 9 ayda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 8 artışla 126 milyon tona, değer bazında ise yüzde 36 artışla 83 milyar 971 milyon dolar olarak kayıtlara geçti'' diye belirtti.

Reisi Hükümeti'ndeki 9 aylık dönemde 127 milyon tonluk ticaretten 94 milyon ton ağırlığında 39 milyar dolarının ihracatın payını oluşturduğuu ifade eden Latifi, bu açıdan bir önceki yıla kıyasla sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 31 artışın yaşandığına dikkati çekti.

Yeni hükümette ithalat verilerine de değinen Latifi, ''Bu 9 ayda 32 milyon ton mal ülkeye ithal edildi. Değer olarak 44 milyar dolarlık ithalata tanık olduk. Bu açıdan da sırasıyla yüzde 29 ve yüzde 41 artış yaşandı'' diye ekledi.

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