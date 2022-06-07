İran petrol ihracatı günlük bir milyon varil üzerinde

Adının açıklanmasını istemeyen kaynak, İran petrol ihracatının günlük 400 bin varile düştüğü iddiasını yalanlayarak, ''Kimileri petrol ihracatımızın günlük 400 bin varile, üretim miktarının ise 2 milyon 350 bin varile düştüğünü iddia ediyor. Oysa İran günlük bir milyon 800 bin varil petrol rafine kapasitesine sahip. Nasıl bun 400 bin olarak hesaplıyorar? Ayrıca günlük 300 bin varil gaz kondensatı ihracatı da bu rakama ekleniyor'' dedi.

İran petrol ihracatının halihazırda günlük bir milyon varil üzerinde olduğuna dikkati çeken kaynak, ''Petrol gelirleri de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 fazladır. Ancak petrol piyasası daha fazla satış fırsatına sahip ve bu yüzde pazarlamalarımız sürüyor'' ifadesine yer verdi.

Öte yandan İran Gazetesi de bu yılın ilk iki ayında (21 Mart- 20 Mayıs 2020 arası) geçen yılın aynı dönemine göre petrol gerlilerinin yüzde 60 artış gösterdiğini duyurdu.

Uluslararası medyadan çıkan haberler göre ham petrol tüketen ülkeler, ABD'ye İran petrol ambargosunu kaldırması veya hafifletmesi için baskı yapıyor.

Merkez Bankası verileri de İran'a uygulanan ağır petrol ve bankacılık ambargolarına rağmen bu yılın ilk ayında elde edilen petrol gelirlerinin geçen yılın ilk iki ayına göre artış kaydettiğini gözler önüne sermektedir.

Daha önce de Petrol Bakanı Cevad Oci, Reisi Hükümeti'nin göreve gelmesinden bu yana petrol satış miktarı yüzde 40 artmıştır. Başka bir deyişle Haziran 2022'deki petrol satış hacmi, bir önceki Haziran'ın yüzde 40 üzerinde.

Merkez Bankası Başkanı'nın geçen haftaki açıklamaları da bu yıl petrol ve petrokimya satışından 7.5 milyar dolar döviz elde edildiğini ve bunun bir önceki yılın aynı döneminden 3 milyar dolar daha fazla olduğunu kanıtlamkatadır.

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