İmam Humeyni'nin Hayatının Son Anlarını Anlatan Bu Videoyu İzleyin

Tahran, İRNA-İmam Humeyni'nin hayatının son anlarını anlatan bu videoda İslam İnkılabını gerçekleştiren İmam Humeyni'nin Müslümanlara yaptığı bazı tavsiyeleri dinleyebilirsiniz. Tarihi görüntüler içeren bu videoda İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei'n İmam Humeyni'nin hayatına dair rivayetini de duyabilirsiniz.